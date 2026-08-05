Тля, колорадский жук и слизни в августе: как спасти урожай без химии

Как избавиться от тли без химии

Тля, колорадский жук и слизни в августе: как спасти урожай без химии

Конец лета, особенно август, — время, когда дача щедро отдает то, что копила все лето: наливаются томаты, зреют яблоки, набирает силу картофель, краснеет малина. Но полакомиться этим богатством стремятся не только садоводы. На молодых побегах и ягодных кустах хозяйничает тля, ботву картофеля методично объедает колорадский жук, а капусту, клубнику и рассаду в теплицах по ночам портят слизни. Все три вредителя особенно активны именно в августе, поэтому медлить с защитой урожая не стоит.

Как избавиться от тли без химии

Химические препараты перед самым сбором плодов — риск: остатки инсектицидов легко попадают в ягоды и овощи, которые вы съедите уже через несколько дней. Народные средства работают мягче, но при регулярном применении дают устойчивый результат без вреда для урожая, пчел и почвы. Главное правило — обрабатывать растения вечером или рано утром и повторять процедуру после каждого дождя.

Тля селится на нижней стороне молодых листьев и бутонов, поэтому осматривать растения нужно регулярно. Вот проверенные способы, которые помогают убрать тлю без вреда для плодов:

мыльно-зольный раствор: стакан золы залейте 5 л воды, настаивайте сутки, добавьте 50 г тертого хозяйственного мыла и опрыскивайте побеги каждые 5–7 дней;

чесночный настой: 200 г измельченного чеснока залейте 1 л воды, настаивайте трое суток, процедите и разведите в 10 л воды перед обработкой;

настой полыни или томатной ботвы отпугивает тлю резким запахом и безопасен для завязей;

смыв сильной струей воды — механический способ, снижающий колонию без единой капли раствора;

посадка настурции и подсолнуха рядом с грядками отвлекает тлю от основных культур.

Как справиться с колорадским жуком без ядов

Главная опасность — не сами жуки, а их прожорливые личинки, способные оставить куст без листвы за пару дней. Против колорадского жука хорошо работает сочетание ручного сбора и травяных настоев:

Ручной сбор жуков и оранжевых яйцекладок утром, когда насекомые малоподвижны: стряхните их на пленку под кустом. Опудривание кустов сухой древесной золой по росе — жуки не переносят щелочную пыль на лапках. Горчично-уксусный раствор: 100 г сухой горчицы на 10 л воды, через пару часов добавить 100 мл 9% уксуса, опрыскивать вечером раз в неделю. Настой полыни с золой и мылом для лучшего прилипания — обрабатывайте всю надземную часть куста. Соседство с бархатцами и календулой между рядами отпугивает вредителя от посадок.

Тля, колорадский жук и слизни в августе: как спасти урожай без химии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слизни на грядках: как прогнать без вреда для урожая

Слизни выходят на охоту ночью и прячутся днем во влажных укрытиях, поэтому бороться с ними эффективнее вечером и рано утром:

Ловушки из досок или тряпок, смоченных пивом либо квасом: раскладывайте вечером, а утром собирайте вредителей вручную. Барьеры из острых материалов: измельченная яичная скорлупа, кофейная гуща, хвоя или зола — слизни не переползают через них. Опрыскивание почвы горчичным раствором: 150 г сухой горчицы на 10 л воды, настоять несколько часов и пролить междурядья. Полоса из гашеной извести с табачной пылью в равных частях вдоль грядок с капустой и клубникой. Прополка сорняков и удаление сырых укрытий — без влажных убежищ слизни быстро покидают участок.

Общие советы дачникам на август

Чередуйте средства, чтобы вредители не привыкали к одному запаху, и обязательно обрабатывайте растения после дождя или полива. Привлекайте на участок естественных помощников — птиц, ежей и божьих коровок, которые сами регулируют численность тли и слизней. И не забывайте вовремя убирать падалицу и растительные остатки: именно там вредители чаще всего пережидают до следующего сезона.

Август редко обходится без борьбы за урожай, но простые и безопасные средства позволяют защитить сад без единой капли химии. Немного внимания и регулярности — и грядки останутся вашими, а не тли, жука или слизней.

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