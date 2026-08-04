Варю крыжовник по-царски — без воды, только ягоды и сахар: получается изумрудный мармелад, который и в пироги, и просто так

Варю крыжовник по-царски — без воды, только ягоды и сахар: получается изумрудный мармелад, который и в пироги, и просто так

Варю крыжовник по-царски — без воды, только ягоды и сахар: получается изумрудный мармелад, который и в пироги, и просто так. Это не просто варенье, а настоящее янтарное сокровище: густое, прозрачное, с целыми ягодами, которые тают во рту, оставляя легкую кислинку и насыщенный аромат. Никаких загустителей и сложных техник — только ягоды и сахар, а природный пектин делает свое дело. Варю на медленном огне, чтобы сироп стал тягучим, а ягоды сохранили форму. Зимой открываю баночку — и на столе кусочек лета. Идеально к блинам, в выпечку или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника (зеленого или красного), 1 кг сахара. Ягоды переберите, вымойте и обсушите. Засыпьте сахаром в кастрюле с толстым дном, оставьте на 4–5 часов, чтобы крыжовник пустил сок. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, варите 20 минут, снимая пену. Снимите с огня, дайте остыть 2 часа. Повторите варку еще 2 раза (всего 3 подхода), пока сироп не загустеет. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье для своей семьи. Даже те, кто не любит крыжовник, уплетали его с оладьями. Кстати, вместо обычного сахара можно использовать тростниковый — вкус станет карамельным. Находка, а не рецепт!