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04 августа 2026 в 07:20

Клубника отблагодарит урожаем: какие усы оставить для крепких и сладких ягод

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Август — лучшее время для размножения клубники. До холодов молодые кустики успевают хорошо укорениться и окрепнуть. Но будущий урожай зависит не только от ухода, а еще и от того, какие усы вы выберете для посадки.

Начните с маточного куста. Он должен быть здоровым, хорошо плодоносить и легко переносить зимовку. Лучше всего подходят растения возрастом 2–3 года. Более старые кусты дают слабый посадочный материал, а ягоды со временем становятся мельче.

Для размножения выбирайте только первую розетку от маточного растения. Именно она получает больше питательных веществ, быстрее приживается и формирует крепкий куст. Остальные усы лучше удалить, чтобы не ослаблять растение.

Обратите внимание на внешний вид розетки. У нее должно быть плотное «сердечко» и 3-4 ярко-зеленых листочка без повреждений и скручивания. Не стоит выбирать самые крупные экземпляры — небольшие розетки обычно легче переносят пересадку и быстрее идут в рост.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что для посадки важнее качество розетки, а не ее размер. Перед высадкой слегка увлажните почву и притените молодые кустики на несколько дней — так они приживутся гораздо быстрее.

Ранее сообщалось, что замиокулькас считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, но и ему нужна правильная поддержка.

Проверено редакцией
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