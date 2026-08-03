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03 августа 2026 в 14:35

Вместо скучного варенья — джем из крыжовника с апельсином на зиму: и к блинам, и в пироги, и просто ложкой из банки, объеденье

Фото: D-NEWS.ru
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Это не просто заготовка, а настоящий праздник вкуса — кисло-сладкий крыжовник в сочетании с апельсиновой цедрой и соком даёт удивительный аромат и цитрусовую свежесть. Джем получается густым, янтарным, с яркими оранжевыми вкраплениями и нежной, бархатистой текстурой. Он идеально подходит к блинам, сырникам, как начинка для пирогов или просто намазать на свежий хлеб. Готовится он без загустителей, только на природном пектине крыжовника, и хранится отлично. Зимой открываешь баночку — и сразу чувствуешь аромат солнечного лета.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника (зелёного или красного), 1 крупный апельсин, 1 кг сахара, 0,5 стакана воды. Крыжовник переберите, промойте и обсушите. Апельсин тщательно вымойте, обдайте кипятком, натрите цедру на мелкой тёрке, выжмите сок. В кастрюле смешайте крыжовник, воду и апельсиновый сок, доведите до кипения и варите на среднем огне 15 минут, пока ягоды не начнут лопаться. Протрите массу через сито (по желанию), удаляя косточки и шкурки. Верните пюре в кастрюлю, добавьте сахар и цедру, варите на медленном огне 20–25 минут до загустения. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем для своих блинов. Даже те, кто не любит крыжовник, уплетали его с удовольствием. Кстати, вместо апельсина можно взять лимон или грейпфрут — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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