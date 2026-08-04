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04 августа 2026 в 15:00

Мука, вода и сыр — пеку грузинские хачапури по-имеретински: с цельной сырной начинкой и румяной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, воду и сыр — пеку грузинские хачапури по-имеретински: с цельной сырной начинкой и румяной корочкой. Это блюдо — настоящая классика грузинской кухни, но готовится оно на удивление просто. Тесто на воде без яиц и масла получается эластичным и тонким, а внутри — целый пласт солоноватого сыра, который плавится и тянется при разрезе. При запекании хачапури покрывается румяными пятнами, а масло, которым смазывают горячую лепешку, делает ее ароматной и маслянистой. Идеально к супу, салату или просто с чаем — съедается горячим за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка растительного масла. Для начинки: 500 г сыра (имеретинского или смеси сулугуни с творогом), 50 г сливочного масла для смазывания. Замесите тесто из муки, воды, соли, сахара и масла, оставьте на 30 минут. Сыр натрите или разомните, при необходимости подсолите. Разделите тесто на 2 части, раскатайте в лепешки, на одну положите сыр, накройте второй, защипните края, приплюсните. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до румяности. Смажьте маслом и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти хачапури для своей семьи. Даже те, кто не любит сыр, оценили их простоту и вкус. Кстати, вместо имеретинского сыра можно взять адыгейский в смеси с сулугуни. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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