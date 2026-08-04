Не пропустите тревожный сигнал: дидимелла может погубить малину еще до зимы

Не пропустите тревожный сигнал: дидимелла может погубить малину еще до зимы

Дидимелла — одно из самых опасных грибковых заболеваний малины и ежевики. Ее коварство в том, что заражение происходит задолго до появления заметных признаков. Если вовремя распознать болезнь, можно уберечь остальные кусты.

Первые симптомы появляются весной: у основания побегов возникают серо-синие или пурпурные пятна. Со временем кора начинает трескаться и отслаиваться, а побеги слабеют. Споры грибка хорошо переносят морозы и могут сохраняться в почве несколько лет.

Сильно пораженные растения лучше срезать под корень и уничтожить. Почву необходимо продезинфицировать. Во время плодоношения используют биопрепараты, а здоровые кусты для профилактики обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярный осмотр побегов помогает заметить проблему на ранней стадии. Не оставляйте опавшие листья под кустами осенью — это снижает риск распространения грибковых заболеваний.

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