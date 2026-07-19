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19 июля 2026 в 19:59

Дожди больше не страшны: простые хитрости помогут уберечь сад и огород летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Долгие летние дожди становятся серьезным испытанием для растений. Избыток влаги провоцирует грибковые болезни, а корням начинает не хватать воздуха. Несколько простых действий помогут сохранить урожай даже в самое капризное лето.

Сразу после ливня не спешите работать на грядках. Дайте верхнему слою почвы немного подсохнуть, чтобы не уплотнить землю. Затем внимательно осмотрите растения: увядшие листья, пятна и следы вредителей нельзя оставлять без внимания.

Все поврежденные части растений лучше сразу удалить чистым инструментом и вынести с участка. В первый сухой день проведите обработку подходящими средствами защиты. Когда почва подсохнет, слегка взрыхлите междурядья, чтобы вернуть корням доступ к воздуху.

В дождливую погоду от подкормок лучше отказаться. Для профилактики заболеваний подойдут щадящие биопрепараты.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременный осмотр растений помогает избежать многих проблем. Дополнительно следите, чтобы вода не застаивалась возле грядок, — небольшие дренажные канавки помогут быстрее отвести ее после сильного дождя.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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