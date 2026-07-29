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29 июля 2026 в 19:48

Опытные дачники делают так: фитофтора боится правильного ухода и профилактики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фитофтора особенно активно развивается в прохладную и дождливую погоду. Она способна за короткое время испортить не только листья томатов, но и будущий урожай. Однако своевременная профилактика помогает значительно снизить риск появления болезни.

Первые признаки фитофторы — серо-бурые пятна на листьях, белесый налет с их нижней стороны, пожелтение зелени и бурые отметины на плодах. Осматривайте растения не реже одного раза в неделю. Для укрепления кустов подкармливайте их калийно-фосфорными удобрениями каждые 10–14 дней, регулярно проветривайте теплицу и поливайте томаты только под корень.

Для профилактики используют биопрепараты, а также народные средства. Хорошо зарекомендовали себя настой чеснока с марганцовкой, молочная сыворотка, разведенная водой 1:1, и древесная зола для опудривания междурядий. Если болезнь уже появилась, пораженные листья необходимо сразу удалить, а сильно пострадавшие растения убрать с грядки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что фитофтору легче предупредить, чем лечить. Не загущайте посадки и обязательно удаляйте нижние листья томатов — хорошая циркуляция воздуха помогает сохранить растения здоровыми.

Ранее сообщалось, что покупка саженца — дело ответственное. Иногда вместо сортового дерева можно приобрести обычный дичок, который долгие годы не будет радовать урожаем.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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