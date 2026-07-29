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29 июля 2026 в 15:06

«Ассорти» из огурцов и томатов с пряностями — солю без стерилизации, а зимой открываю банку и вспоминаю лето

Фото: D-NEWS.ru
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Беру хрустящие огурчики и плотные помидоры, нарезаю их кружочками, добавляю чеснок, зонтики укропа и листья хрена, заливаю пряным рассолом с солью, сахаром и душистым перцем и оставляю для естественного брожения на несколько дней. Овощи остаются упругими, пропитываются ароматом специй, а рассол становится прозрачным и бодрящим. Такая заготовка не требует стерилизации и долгой возни, а хранится в холодильнике всю зиму.

Для приготовления понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 кг плотных помидоров (сливка или черри), 1 головка чеснока, пучок укропа (с зонтиками), несколько листьев хрена, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 л воды, душистый перец горошком, лавровый лист по вкусу. Огурцы и помидоры нарежьте кружочками толщиной 1 см. На дно стерильной банки положите зелень и чеснок, затем уложите слоями огурцы и помидоры, перекладывая пряностями. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, остудите до комнатной температуры и залейте овощи. Оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения, затем закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник. Через 2 недели заготовка готова. Храните в холоде до 3 месяцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила такое ассорти — зимой банка улетает за ужином, все просят добавки. Я добавила в рассол немного острого перца и листьев смородины для аромата. Кстати, можно использовать зелёные помидоры — будет пикантнее. Находка, а не рецепт

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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