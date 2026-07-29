Простые салаты из огурцов на зиму: 3 проверенных рецепта

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Простые салаты из огурцов на зиму

Простые салаты из огурцов на зиму: 3 проверенных рецепта

Огурцы легко заготовить на зиму: их можно мариновать, солить, а еще добавлять в салаты. В холода очень приятно достать такую банку и насладиться летним вкусом. Главное — выбрать подходящие плоды. В нашей подборке поделились тремя самыми простыми проверенными рецептами: готовить такие салаты легко, они получаются ароматными и вкусными.

Полезные советы

Для любых салатов лучше брать плотные, засолочные огурцы с пупырышками — они хрустят даже после консервации.

Перед нарезкой огурцы можно замочить в холодной воде на 1–2 часа — это придаст им дополнительную упругость.

Соль используйте только крупную каменную — йодированная может дать горечь.

Банки и крышки обязательно стерилизуйте, даже если рецепт этого не требует, — это гарантия того, что заготовки не испортятся.

Храните салаты в прохладном темном месте: погребе, подвале или кладовке. И помните: самые вкусные заготовки — это те, которые сделаны с душой и без лишней суеты.

Рецепт № 1. Салат из огурцов с луком — проверенная классика

Возьмите 1 кг огурцов, тщательно вымойте их и нарежьте аккуратными кружочками толщиной 4–5 мм, а 2 луковицы нашинкуйте полукольцами. На дно литровых банок выложите по зонтику укропа и 2 очищенных зубчика чеснока, после чего плотно уложите огуречно-луковую смесь.

Для маринада доведите до кипения 1 л воды с добавлением 1,5 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и 80 мл уксуса 9%. Наполните банки горячим рассолом, отправьте стерилизоваться на 10–12 минут и герметично закатайте. Переверните емкости вверх дном и укутайте на ночь.

Салат получается аппетитно хрустящим, с деликатной кислинкой и приятным луковым ароматом.

Совет: чтобы огурцы лучше хрустели, добавьте в каждую банку по небольшому кусочку корня хрена.

Как приготовить салат с огурцами на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Острый корейский салат из огурцов — яркий и пикантный

Натрите 1 кг огурцов на корейской терке или нарежьте тонкой соломкой, присыпьте 1 ч. л. соли, дайте постоять 20 минут и слегка отожмите лишний сок. Добавьте к ним 1 морковь, нашинкованную соломкой, 1 болгарский перец, нарезанный полосками, 4-5 измельченных зубчиков чеснока и 1 небольшой острый перец по вкусу.

Для заправки смешайте 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. паприки и 0,5 ч. л. молотого кориандра. Тщательно перемешайте салат, разложите по подготовленным банкам, отправьте стерилизоваться на 10–12 минут и герметично закатайте. Переверните заготовки дном вверх и укутайте до полного остывания.

Салат получается эффектным и ярким, с приятным хрустом и характерной пряной остротой.

Совет: для более насыщенного вкуса дайте салату настояться в банках хотя бы неделю.

Рецепт № 3. Салат из огурцов с морковью и перцем — сладкий и сочный

Нарежьте 1 кг огурцов брусочками, 2 моркови тонкими кружочками и 2 болгарских перца полосками. На дно банок положите по веточке укропа и 2 зубчика чеснока. Плотно уложите овощи. Рассол: 1 л воды, 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 80 мл уксуса 9%. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте 12 минут и закатайте.

Салат получается разноцветным, сладковато-кислым и очень ароматным.

Совет: добавьте в каждую банку по небольшому кусочку корня хрена — овощи будут еще более хрустящими.

Огурцы в банке 1 л: собрали 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму в одной подборке.