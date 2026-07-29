«Золотой огурец» с луком и зеленью — закатываю ведрами, а зимой угощаю соседей: самый простой рецепт

Беру огурцы, лук и зелень — и закатываю «Золотой огурец», который зимой становится главной закуской на столе. Хрустящие ломтики огурцов, прозрачные луковые кольца и ароматная зелень в сладковато-пряном маринаде — это просто, доступно и невероятно вкусно. Готовится без сложной стерилизации, а банки разлетаются быстрее, чем я успеваю их достать. Зимой открываешь — и сразу лето на столе, а соседи приходят за рецептом, стоило только угостить их одной баночкой.

Для приготовления понадобится: 2 кг огурцов, 2 крупные луковицы, большой пучок зелени (укроп, петрушка), 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 100 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, 1 ч. ложка черного перца горошком, 1 л воды. Огурцы вымойте, нарежьте кружочками толщиной 1 см. Лук нарежьте полукольцами, зелень мелко порубите. В большой миске смешайте огурцы, лук и зелень. Вскипятите воду с солью, сахаром, перцем и маслом, влейте уксус. Залейте овощи горячим маринадом, перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, залейте оставшимся маринадом. Стерилизуйте литровые банки 10–15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала «Золотой огурец» — зимой банка улетает за вечер, соседи приходят за рецептом. Я добавила в салат немного чеснока и перца, а уксус заменила яблочным. Кстати, можно использовать любую зелень — укроп, петрушку, кинзу. Находка, а не рецепт!