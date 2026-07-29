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29 июля 2026 в 11:19

Самая дешевая часть курицы заиграет: добавляем корицу, мед и соевый соус — жарим хоть в духовке, хоть на мангале

Фото: D-NEWS.ru
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Куриные крылышки давно считаются одной из самых доступных частей курицы, но именно из них получается одна из самых эффектных закусок. Весь секрет — в насыщенном маринаде, где сладость меда, солоноватый соевый соус, аромат чеснока и щепотка корицы создают аппетитную глазурь.

Во время запекания или жарки она превращается в румяную карамельную корочку, а мясо внутри остается сочным и мягким.

Для приготовления понадобится: куриные крылышки — 1,5 кг, мед — 1 ст. л., зернистая горчица — 1 ст. л., обычная горчица — 1 ч. л., соевый соус — 100 мл, чеснок — 6–7 зубчиков, молотая паприка — 1/2 ч. л., молотый черный перец — 1/2 ч. л., молотая корица — 1/3 ч. л., растительное масло — 1–2 ст. л., свежий или сушеный тимьян — по вкусу.

Крылышки разрежьте по суставам, при желании удалите самые тонкие кончики, обсушите бумажными полотенцами. Для маринада смешайте мед, оба вида горчицы, соевый соус, растительное масло, измельченный чеснок, паприку, черный перец, корицу и тимьян. Залейте крылышки маринадом, хорошо перемешайте и оставьте минимум на 1 час, а еще лучше на несколько часов.

Для духовки выложите крылышки на противень и запекайте при 200 °C около 40–50 минут, периодически смазывая их оставшимся маринадом. На мангале готовьте на умеренных углях, регулярно переворачивая до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Чаще всего готовлю эти крылышки именно на мангале. Если планирую жарить их на решетке, зернистую горчицу заменяю обычной: цельные зерна быстро подгорают над углями и могут давать легкую горечь, а классическая горчица делает глазурь более ровной и красивой.

Проверено редакцией
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