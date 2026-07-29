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29 июля 2026 в 12:00

Отказалась от скучных намазок — луковое варенье с бальзамиком: кисло-сладкое, с ароматом тимьяна, лучше любого джема

Фото: D-NEWS.ru
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Беру лук, сахар и уксус — варю не сладкое, а пикантное варенье, которое во Франции подают к сырам и мясу. Получается густой янтарный конфитюр с карамельной сладостью и кислинкой бальзамика, с ароматом тимьяна. Он удивляет всех, кто его пробует, и заменяет целую закуску на тарелке с сыром. Гости долго гадают, из чего это сделано. Намазанный на теплый хлеб с сыром, он превращает обычный перекус в маленький праздник.

Для приготовления понадобится: 1 кг красного лука, 150 г сахара, 70 мл бальзамического или винного уксуса, 2 ст. ложки растительного масла, соль, черный перец, веточка тимьяна. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. На разогретом масле томите его на медленном огне 30–40 минут, помешивая, до мягкости и золотистости. Добавьте сахар, уксус, соль, перец и листики тимьяна. Уваривайте еще 20–30 минут до густоты и темного янтарного цвета — конфитюр должен напоминать густое варенье. Разложите горячим по небольшим стерильным банкам. Для хранения в холодильнике достаточно просто закрыть, для кладовки — дополнительно стерилизовать 10–15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот конфитюр — зимой он улетает за вечер, все мажут на хлеб с сыром. Я уменьшила сахар до 100 г и добавила немного острого перца. Кстати, вместо бальзамика можно взять яблочный уксус — вкус будет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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