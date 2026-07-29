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29 июля 2026 в 11:00

«Медовик» с заварным кремом — тот самый вкус из детства: хит советского застолья, с грецкими орешками

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, яйца, мед и масло — замешиваю мягкое тесто, раскатываю тонкие коржи, выпекаю их до золотистого цвета, а затем собираю торт с нежным заварным кремом на молоке и яйцах, добавляя в каждый слой рубленые грецкие орехи. Коржи пропитываются кремом, становятся влажными и маслянистыми, а орехи добавляют хруст и ореховое послевкусие. Вкус — медовый, сливочный, с легкой карамельной ноткой.

Для приготовления понадобится: Для теста — 500 г муки, 3 яйца, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка соды, щепотка соли. Для крема — 500 мл молока, 3 желтка, 150 г сахара, 2 ст. ложки муки, 200 г сливочного масла, ваниль. Для прослойки — 150 г грецких орехов (рубленых). Смешайте яйца, сахар, мед, масло и соду, прогрейте на водяной бане до растворения, добавьте муку, замесите тесто, разделите на 8–10 частей, раскатайте и выпекайте при 180 °C по 5–7 минут каждый корж. Для крема смешайте желтки с сахаром и мукой, влейте горячее молоко, варите до загустения, остудите, взбейте с маслом и ванилью. Соберите торт, пересыпая коржи кремом и орехами, дайте настояться 4–6 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот торт на день рождения — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в крем лимонную цедру для свежести, а орехи немного поджарила. Кстати, мед лучше брать темный для яркого аромата. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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