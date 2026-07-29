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29 июля 2026 в 11:35

Больше не жду, пока тесто подойдет: быстрый пирог с луком и яйцами на кефире — пышный и ароматный за час

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, яйца, муку и соду — замешиваю жидкое тесто, выливаю в форму, сверху выкладываю начинку из рубленых вареных яиц и зеленого лука и отправляю в духовку. Через 40 минут на столе золотистый, румяный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой, которая тает во рту. Тесто поднимается ровной шапкой, становится пористым и воздушным, а лук с яйцом придают ему насыщенный домашний вкус. Этот пирог хорош и горячим, и холодным — идеально к чаю, супу или как перекус. Готовится без дрожжей, без долгой расстойки, из простых продуктов, которые всегда под рукой. Отличный способ быстро накормить семью и порадовать их вкусной выпечкой.

Для приготовления понадобится: Для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 1,5 стакана муки (200 г), 1 ч. ложка соды (без горки), 1/2 ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, 2 ст. ложки растительного масла. Для начинки — 4 вареных яйца, большой пучок зеленого лука, соль, перец по вкусу. В миске смешайте кефир, яйца, соль, сахар и масло, взбейте венчиком. Добавьте муку и соду, перемешайте до однородности. Зеленый лук мелко нарежьте, вареные яйца порубите, смешайте с солью и перцем. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят лук, просили добавки. Я добавила в начинку немного укропа и тертого сыра, а тесто сделала на простокваше — стало еще пышнее. Кстати, можно добавить шпинат или крапиву. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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