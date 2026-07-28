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28 июля 2026 в 21:30

Просто выливаю стакан кефира в манку: пирог, который невозможно испортить — «Неженка» без муки

Фото: D-NEWS.ru
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Манник «Неженка» на кефире — это беспроигрышный пирог. Его невозможно испортить, потому что тесто не требует сложных манипуляций, а манка в сочетании с кефиром дает нежную, слегка влажную текстуру.

Ингредиенты: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 100 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, горсть изюма или кураги по желанию. Залейте манку кефиром и оставьте на 1 час для набухания. Затем добавьте яйца, сахар, масло, разрыхлитель и соль, перемешайте, всыпьте сухофрукты, вылейте в форму и выпекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз пекла такой манник и дала совет для большей пышности: вместо обычного кефира используйте кефир комнатной температуры и добавьте 0,5 ч. л. соды вместе с разрыхлителем — это даст дополнительную пористость и подъем, и манник станет выше.

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Проверено редакцией
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