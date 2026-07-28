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28 июля 2026 в 11:00

Смешиваю 3 яйца и чашку кофе — через 40 минут достаю из духовки итальянский пирог «Чамбеллоне»

Фото: D-NEWS.ru
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Итальянский пирог «Чамбеллоне» — это простой, но невероятно ароматный домашний десерт с насыщенным кофейным вкусом. Тесто готовится за пять минут, а результат напоминает дорогую кондитерскую выпечку.

Ингредиенты: 3 яйца, стакан сахара, стакан растительного масла, стакан крепкого сваренного кофе, 2 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г измельченных грецких орехов, 100 г шоколада (кусочками). Яйца взбейте с сахаром и солью до пены, добавьте масло и остывший кофе, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите вязкое тесто как на густую сметану, добавьте орехи и шоколад, вылейте в форму и выпекайте 35–40 минут при 180 градусах. Дайте остыть в форме перед нарезкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь «Чамбеллоне». Оказалось, этот пирог хорош и на второй день. Совет: для более влажной текстуры добавьте в тесто 2 ст. л. молока.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной яблочный пирог «Три стакана».

Проверено редакцией
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рецепты
выпечка
пироги
Дарья Иванова
Д. Иванова
Смешиваю 3 яйца и чашку кофе — через 40 минут достаю из духовки итальянский пирог «Чамбеллоне» Итальянский пирог «Чамбеллоне» — это простой, но невероятно ароматный домашний десерт с насыщенным кофейным вкусом. Тесто готовится за пять минут, а результат напоминает дорогую кондитерскую выпечку.
3 яйца
1 стакан сахара
1 стакан растительного масла
1 стакан крепкого сваренного кофе
2 стакана муки
1 ч. л. разрыхлителя
100 г измельченных грецких орехов
100 г шоколада (кусочками)
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Яйца взбейте с сахаром и солью до пены, добавьте масло и остывший кофе, перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите вязкое тесто как на густую сметану, добавьте орехи и шоколад, вылейте в форму и выпекайте 35-40 минут при 180 градусах. Дайте остыть в форме перед нарезкой.
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