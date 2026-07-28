Смешиваю 3 яйца и чашку кофе — через 40 минут достаю из духовки итальянский пирог «Чамбеллоне»

Итальянский пирог «Чамбеллоне» — это простой, но невероятно ароматный домашний десерт с насыщенным кофейным вкусом. Тесто готовится за пять минут, а результат напоминает дорогую кондитерскую выпечку.

Ингредиенты: 3 яйца, стакан сахара, стакан растительного масла, стакан крепкого сваренного кофе, 2 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г измельченных грецких орехов, 100 г шоколада (кусочками). Яйца взбейте с сахаром и солью до пены, добавьте масло и остывший кофе, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите вязкое тесто как на густую сметану, добавьте орехи и шоколад, вылейте в форму и выпекайте 35–40 минут при 180 градусах. Дайте остыть в форме перед нарезкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь «Чамбеллоне». Оказалось, этот пирог хорош и на второй день. Совет: для более влажной текстуры добавьте в тесто 2 ст. л. молока.

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