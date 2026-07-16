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16 июля 2026 в 14:00

Присыпаю 1 кг яблок мукой с сахаром — и в духовку: насыпной фруктовый пирог «Три стакана»

Фото: D-NEWS.ru
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Насыпной пирог «Три стакана» — это самый простой яблочный десерт, где не нужно замешивать тесто, ведь все сухие ингредиенты слоями просто чередуются с тертыми яблоками, превращаясь при запекании в нежнейшую, влажную и ароматную выпечку.

Ингредиенты: по 1 стакану муки, сахара и манки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 4-5 крупных яблок, 200 мл молока. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Отдельно смешайте муку, манку, сахар, ванилин и разрыхлитель. В форму высыпьте треть сухой смеси, затем половину яблок, снова треть смеси, оставшиеся яблоки и остаток сухой смеси. Аккуратно залейте все молоком, часто наколите вилкой по всей поверхности и запекайте при 180 градусах 40-45 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже неоднократно готовила насыпной яблочный пирог и дала совет: после запекания дайте пирогу постоять 10 минут — он станет сочнее.

Ранее стало известно, как приготовить заливной яблочный рулет.

Проверено редакцией
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рецепты
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Присыпаю 1 кг яблок мукой с сахаром — и в духовку: насыпной фруктовый пирог «Три стакана» Насыпной пирог «Три стакана» — это самый простой яблочный десерт, где не нужно замешивать тесто, ведь все сухие ингредиенты слоями просто чередуются с тертыми яблоками, превращаясь при запекании в нежнейшую, влажную и ароматную выпечку.
1 стакан муки
1 стакан сахара
1 стакан манки
1 ч. л. разрыхлителя
ванилин
4-5 крупных яблок
200 мл молока
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Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Отдельно смешайте муку, манку, сахар, ванилин и разрыхлитель.
В форму высыпьте треть сухой смеси, затем половину яблок, снова треть смеси, оставшиеся яблоки и остаток сухой смеси.
Аккуратно залейте все молоком, часто наколите вилкой по всей поверхности и запекайте при 180 градусах 40-45 минут.
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