Присыпаю 1 кг яблок мукой с сахаром — и в духовку: насыпной фруктовый пирог «Три стакана»

Присыпаю 1 кг яблок мукой с сахаром — и в духовку: насыпной фруктовый пирог «Три стакана»

Насыпной пирог «Три стакана» — это самый простой яблочный десерт, где не нужно замешивать тесто, ведь все сухие ингредиенты слоями просто чередуются с тертыми яблоками, превращаясь при запекании в нежнейшую, влажную и ароматную выпечку.

Ингредиенты: по 1 стакану муки, сахара и манки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 4-5 крупных яблок, 200 мл молока. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Отдельно смешайте муку, манку, сахар, ванилин и разрыхлитель. В форму высыпьте треть сухой смеси, затем половину яблок, снова треть смеси, оставшиеся яблоки и остаток сухой смеси. Аккуратно залейте все молоком, часто наколите вилкой по всей поверхности и запекайте при 180 градусах 40-45 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже неоднократно готовила насыпной яблочный пирог и дала совет: после запекания дайте пирогу постоять 10 минут — он станет сочнее.

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