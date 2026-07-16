В Госдуме дали один совет мужу Бородиной

Мужу телеведущей Ксении Бородиной Николаю Сердюкову следует подписать контракт с Минобороны России и пойти на СВО после пышного отпуска, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал информацию об отдыхе пары в Париже, который, по некоторым данным, обошелся им в 5 млн рублей. По словам парламентария, это позволит мужчине доказать, что он сохранил разум.

Искренне желаю, чтобы люди, которые сейчас, как тупые обезьяны, следуют неким пресетам и бегут фотографироваться на фоне Эйфелевой башни, поняли: какие-либо взаимоотношения с Россией, концерты и так далее, должны быть приостановлены. Они выбрали свою сторону, они показали, что мило их сердцу. Думаю, теперь этот человек из какого-то сельскохозяйственного региона, например, может подписать контракт и пойти служить в армию. Тогда он покажет, что не просто глупый идиот, а нормальный человек — одумался, пошел на фронт, — высказался Милонов.

При этом депутат добавил, что не видит смысла обсуждать персону Ксении Бородиной. По словам парламентария, для него телеведущая не имеет никакого значения и вовсе не существует.

Великих людей с фамилией Бородин много: среди них композитор Александр Бородин и политический деятель Павел Бородин. А продукт неких косметологических манипуляций, которая сейчас, как мартышка, выставляет свое лицо в очках на фоне Эйфелевой башни, в тот момент, когда Франция является активным спонсором убийства русских людей — можно о ней даже не говорить. Это все резиденты одной чертовой фермы с кроликами. Они там друг с другом все уже перескрещивались, поэтому, откровенно говоря, эти грязные тряпки разбирать совершенно не хочется, — заключил Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к актрисе Ренате Литвиновой с призывом высказать свою позицию по поводу специальной военной операции. Он отметил, что телеведущей стоит определиться со своей точкой зрения и не пытаться угодить всем.