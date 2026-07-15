«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал актрису Ренату Литвинову озвучить свою позицию касательно специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что телеведущей следует перестать пытаться усидеть на двух стульях.

Литвинова публично называла свой отъезд из России актом протеста. Она заявляла, что больше не чувствует связи с Родиной и фактически отрекается от нее. Также она дружит с [певицей] Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Но все это не мешает Литвиновой приезжать в Россию и пытаться здесь заработать, в частности, на продаже жилья в центре Москвы. Еще не факт, что она эту недвижимость не сдавала в аренду. Налоговой службе в таком случае нужно проверить, платила ли она налоги. Я призываю Литвинову наконец-то четко обозначить свою позицию касательно России и СВО, хватит пытаться усидеть сразу на двух стульях, — высказался Бородин.

Он подчеркнул, что в противном случае слова Литвиновой об отъезде из России можно будет проверить, как и информацию о зарубежном влиянии и финансировании. При этом, по словам главы ФПБК, признание актрисы иноагентом может повлиять и на продажу ее квартиры.

Ранее появилась информация, что Литвинова выставила на закрытый аукцион свою квартиру в Москве. Площадь жилья — 344 квадратных метра, а находится оно в элитном комплексе «Большая Дмитровка IX». Стоимость квартиры оценивается в 1 млрд рублей.