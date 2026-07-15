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15 июля 2026 в 09:20

Актриса Литвинова выставила на продажу элитную квартиру в Москве

Литвинова продает квартиру в центре Москвы за 1 млрд рублей

Рената Литвинова Рената Литвинова Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
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Telegram-канал Mash сообщил, что актриса Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в Москве площадью 344 квадратных метра. Как уточняет канал, стоимость недвижимости в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX» оценена в 1 млрд рублей.

В публикации говорится, что за дополнительные 5 млн рублей продавец включает в сделку антикварные ширмы, зеркала, люстры, дисковый телефон, предметы коллекционной мебели, серию картин с живыми бабочками, а также диван. Источник уточняет, что в настоящее время на квартиру претендует крупный московский предприниматель, уже перечисливший авансовый платеж. В то же время показы объекта продолжаются. Как стало известно Mash, при появлении покупателя, готового оплатить полную стоимость до окончания лета, сделка будет заключена именно с ним.

Ранее сообщалось, что косметологический бизнес уехавшей из России Литвиновой демонстрирует отрицательные финансовые показатели. Принадлежащая ей компания ООО «Рида Косметикс» завершила прошлый год с чистым убытком в размере 5,3 млн рублей. Несмотря на неудачи в коммерческом секторе, артистка сохраняет значительные активы на территории России.

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