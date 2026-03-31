31 марта 2026 в 09:15

Бизнес уехавшей из России Ренаты Литвиновой несет убытки

Косметологический бизнес уехавшей из России актрисы Ренаты Литвиновой демонстрирует отрицательные финансовые показатели, выяснил Telegram-канал SHOT. Принадлежащая ей компания ООО «Рида Косметикс» завершила прошлый год с чистым убытком в размере 5,3 млн рублей.

Канал утверждает, что падение доходов началось еще в 2022 году: если в 2021 году фирма приносила прибыль, то за последние два года ситуация планомерно ухудшалась, приводя к росту финансовых потерь предприятия. Несмотря на неудачи в коммерческом секторе, артистка сохраняет значительные активы на территории России.

По информации источника, на банковских вкладах актрисы находится более 22 млн рублей, которые принесли ей несколько миллионов пассивного дохода. Кроме того, в собственности у знаменитости остается элитная московская недвижимость и дом в Троицке общей стоимостью около 203 млн рублей, а также автомобиль премиум-класса.

Ранее телеведущая Ольга Шелест придумала новый способ выступать в России, откуда она уехала после начала СВО. Теперь она проводит онлайн-корпоративы из студии в США. За живое выступление Шелест просит примерно $20 тыс. (1,8 млн), но такую сумму она берет только с клиентов из Казахстана, ОАЭ, Испании и с Кипра.

