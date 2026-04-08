08 апреля 2026 в 10:28

Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву

SHOT: Рената Литвинова тайно приезжает в Москву ради омолаживающих процедур

Рената Литвинова Рената Литвинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С начала специальной военной операции актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова, покинувшая Россию, 58 раз приезжала в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, знаменитость посещала процедуры омоложения.

Как сказано в публикации, Литвинова, судя по всему, не доверяет европейским специалистам и тратит крупные суммы в российских медицинских центрах. Отмечается, что только на бьюти-процедуры с использованием низких температур она потратила 970 тыс. руб.

По данным SHOT, в последний раз актриса посетила московскую клинику перед Новым годом. В список ее любимых процедур входят: уколы углекислого газа, ксенонотерапия, общая криотерапия (пребывание при сверхнизких температурах до минус 150 градусов), а также плацентарная терапия — внутривенное введение препарата, полученного из плаценты рожениц. Кроме того, Литвинова оплатила коллагеновое обертывание и ванны с экстрактом из рогов алтайского марала.

Ранее телеведущая Ольга Шелест придумала новый способ выступать в России, откуда она уехала после начала СВО. Теперь она проводит онлайн-корпоративы из студии в США. За живое выступление Шелест просит примерно $20 тыс. (1,8 млн), но такую сумму она берет только с клиентов из Казахстана, ОАЭ, Испании и с Кипра.

Шоу-бизнес
Рената Литвинова
СВО
Москва
