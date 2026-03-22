Уехавшая из России телеведущая придумала, как заработать на родине Телеведущая Шелест стала проводить онлайн-корпоративы для россиян

Телеведущая Ольга Шелест придумала новый способ выступать в России, откуда она уехала после начала СВО, сообщает Telegram-канал Mash. Она проводит онлайн-корпоративы из студии в США.

За живое выступление Шелест просит примерно $20 тыс. (1,8 млн), но такую сумму она берет только с клиентов из Казахстана, ОАЭ, Испании и Кипра. Если же заказ поступает из России, цена сразу возрастает на $100 тыс. (8,4 млн рублей) — столько стоит аренда профессионального оборудования и услуги технической команды.

Требования к организации тоже разные: для онлайн-выступлений у Ольги почти нет особых пожеланий, а вот для живых концертов она настаивает на перелете бизнес-классом, индивидуальном трансфере, проживании в отелях пять звезд и полном комплексе сервисных услуг.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин выразил мнение, что Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет теперь трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны Решетин сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.