Жена Макрона стала диджеем

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попробовала себя в роли диджея, сообщает Gala. Первая леди Франции выступила в парижском Диснейленде. Брижит и главный тренер сборной страны по футболу Дидье Дешам приняли участие в благотворительной акции для детей, которые проходят лечение и членов их семей. Брижит исполнила композицию Forever Young

Спасибо Диснею за то, что позволили нам провести чудесный и незабываемый день с вами в этом волшебном месте. Видеть Брижит и меня с такими улыбками — это так здорово. Это ваш день! — заявил Дешам.

Ранее несколько французских организаций подали иски к супруге президента Франции. Они обвинили первую леди в публичном оскорблении. Сообщалось, что на Брижит подали жалобу более 300 женщин.

До этого Парижский суд признал виновными 10 человек за распространение в интернете фейков о первой леди Франции. Они публиковали информацию о том, что супруга французского президента Эммануэля Макрона — трансгендер (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).