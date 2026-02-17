Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:31

Макрона подняли на смех за побег от жены у трапа самолета

Политик Филиппо высмеял поведение Макрона у трапа самолета в Индии

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высмеял поведение президента Пятой республики Эммануэля Макрона в индийском аэропорту. Глава государства прилетел в Индию вместе с супругой Брижит с трехдневным визитом.

Курьез случился у трапа: Макрон открыл дверь самолета, резко развернулся и ушел обратно в салон. Его жена осталась одна перед открытым выходом и несколько секунд стояла в недоумении, после чего заговорила с членом экипажа. Через некоторое время президент вернулся, и только тогда они вместе спустились по трапу.

Что же там все-таки произошло?! — иронично задался вопросом Филиппо.

Ранее лидер французских «Патриотов» заявил, что европейские лидеры под камерами унизили Макрона. Он прокомментировал видео с Мюнхенской конференции с участием премьера Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Журналисты запечатлели, как те увлеченно беседуют, полностью игнорируя находящегося рядом президента Франции.

Прежде Макрон заявил, что поддерживает дружеские отношения с Мерцем. Так он ответил на появившиеся в СМИ публикации о возможных разногласиях между лидерами двух стран. Также отмечалось, что французский лидер покинул неформальный саммит ЕС в Бельгии в хорошем настроении.

Франция
Индия
Эммануэль Макрон
Брижит Макрон
Флориан Филиппо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Названы неожиданные последствия употребления энергетиков для психики
Автоюрист усомнился в пользе штрафов за слепящие фары
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.