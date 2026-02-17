Макрона подняли на смех за побег от жены у трапа самолета

Макрона подняли на смех за побег от жены у трапа самолета Политик Филиппо высмеял поведение Макрона у трапа самолета в Индии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высмеял поведение президента Пятой республики Эммануэля Макрона в индийском аэропорту. Глава государства прилетел в Индию вместе с супругой Брижит с трехдневным визитом.

Курьез случился у трапа: Макрон открыл дверь самолета, резко развернулся и ушел обратно в салон. Его жена осталась одна перед открытым выходом и несколько секунд стояла в недоумении, после чего заговорила с членом экипажа. Через некоторое время президент вернулся, и только тогда они вместе спустились по трапу.

Что же там все-таки произошло?! — иронично задался вопросом Филиппо.

Ранее лидер французских «Патриотов» заявил, что европейские лидеры под камерами унизили Макрона. Он прокомментировал видео с Мюнхенской конференции с участием премьера Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Журналисты запечатлели, как те увлеченно беседуют, полностью игнорируя находящегося рядом президента Франции.

Прежде Макрон заявил, что поддерживает дружеские отношения с Мерцем. Так он ответил на появившиеся в СМИ публикации о возможных разногласиях между лидерами двух стран. Также отмечалось, что французский лидер покинул неформальный саммит ЕС в Бельгии в хорошем настроении.