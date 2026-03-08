Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов

Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 16:49

HI: в Индии мужчины изнасиловали женщину и планировали сбросить ее в колодец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа мужчина напала на пожилую женщину и изнасиловала ее в собственном доме в Индии, передает издание The Hans India. Трагедия случилась в штате Мадхья-Прадеш. Пожилая жительница в возрасте 90 лет легла отдыхать после ужина. В этот момент четверо мужчин в масках тайно проникли в ее дом.

Злоумышленники использовали кусок ткани, чтобы не дать пострадавшей кричать. Они избили женщину и изнасиловали. В итоге пенсионерка получила многочисленные тяжелые травмы и разрывы внутренних органов. Преступники планировали сбросить жертву в колодец после издевательств. Однако они услышали шум приближающегося автомобиля и голоса людей поблизости. Это заставило нападавших немедленно скрыться с места происшествия.

Пострадавшая не могла позвать на помощь самостоятельно из-за своего преклонного возраста и полученных ранений. Прошло около 12 часов до того момента, когда ее нашли. Местные жители отправились за кормом для домашних животных и увидели окровавленную женщину. Сейчас врачи оценивают состояние пациентки как стабильное. Угрозы для ее жизни больше нет. Пожилая женщина смогла запомнить и описать некоторые приметы преступников. Полиция уже начала расследование.

Ранее 20 лет лишения свободы получил житель Наро-Фоминска за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Первую половину назначенного срока осужденный будет отбывать в тюрьме, а оставшееся время проведет в исправительной колонии строгого режима.

Индия
изнасилования
нападения
пенсионерки
