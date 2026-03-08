Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде В Шушарах нашли тело мужчины с ножевым ранением

Жителя Шушар в Санкт-Петербурге нашли мертвым на первом этаже подъезда жилого дома недалеко от лифта, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, трагедия произошла в поселке Ленсоветовский. Мужчина погиб от удара ножом.

Как уточнил канал, предварительно, потерпевший зашел в подъезд около 04:45 по местному времени (совпадает с мск). Спустя несколько минут через дверь на улицу вышел другой молодой человек. Он встряхнул предмет, напоминающий нож, осмотрелся и вернулся обратно. Экстренные службы прибыли на место нападения в 5:30.

Ранее в Москве мужчину зарезали около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Напавший успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции.

Позднее суд заключил под стражу мужчину, устроившего поножовщину в Москве. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.