09 марта 2026 в 07:01

Женщина открыла огонь по дому Рианны в Беверли-Хиллз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину, которую подозревают в обстреле дома американской певицы Рианны, передает газета Los Angeles Times. По информации источников, злоумышленница подъехала к особняку на машине и сделала около 10 выстрелов из винтовки типа AR-15.

Она несколько раз попала в стену дома, где в тот момент находилась знаменитость. Согласно данным правоохранительных служб, в результате инцидента обошлось без пострадавших, жизни Рианны ничего не угрожает. О мотивах нападавшей пока ничего не известно, ее допрашивают.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие ресторана Marathon Burger в Лонг-Бич, связанного с наследием погибшего рэпера Nipsey Hussle, завершилось стрельбой. Инцидент произошел 1 марта, когда на церемонию собралась многочисленная толпа, а перерезать ленту приехал рэпер Snoop Dogg.

До этого в центре американского Остина, штат Техас, произошла стрельба у бара, в результате которой погибли три человека. Еще не менее 14 получили ранения. Среди погибших оказался предполагаемый преступник, которого застрелили сотрудники полиции.

