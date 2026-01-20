Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:49

«Избалованная»: Рианну осудили после обращения к телохранителю

DM: Рианну раскритиковали фанаты из-за язвительного обращения к телохранителю

Рианна Рианна Фото: Chris Joseph/ZUMAPRESS/Global Look Press
Певицу Рианну раскритиковали фанаты из-за язвительного обращения к ее телохранителю, пишет Daily Mail. Недавно звезда прилетела в Нью-Йорк и поддержала своего возлюбленного, рэпера A$AP Rocky, во время его выступления на шоу Saturday Night Live. Папарацци сняли певицу, когда она выходила из отеля Four Seasons. Впереди артистки шел ее телохранитель. Сотрудник случайно задел одну из дверей, и та ударила знаменитость.

После этого Рианна с сарказмом обратилась к телохранителю и сказала ему: «какой вы джентльмен». Многие осудили певицу за эти слова. Они отметили, что в реальном мире она бы не выжила. По их мнению, многие знаменитости настолько зазнались, что не осознают, насколько грубо обращаются с обычными людьми.

О боже, какая же она избалованная, что даже дверь открыть не может или смотреть, куда идет, — отметил один из интернет-пользователей.

Ранее Рианна опубликовала фотографию без бюстгальтера, где она стоит на балконе в длинной шубе. Снимок был сделан для рекламной кампании бренда Dior.

До этого американская певица родила ребенка в третий раз. Она опубликовала снимок из палаты роддома. На фото артистка держит на руках младенца в розовой шапочке.

