Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной Рэпер ASAP Rocky косвенно подтвердил в интервью слухи о браке с Рианной

Слухи о том, что барбадосская певица Рианна (настоящее имя — Робин Фенти) и рэпер ASAP Rocky (Раким Майерс) тайно поженились, получили новое подтверждение, сообщает Perfect Magazine. Музыкант впервые прямо назвал себя мужем певицы в интервью, намекая на заключение официального брака. Пара начала встречаться в 2020 году, в отношениях у звезд появилось двое детей.

Быть отцом, партнером и любящим мужем в семье — это то, что делает меня по-настоящему счастливым. Вот что меня действительно вдохновляет: возможность творчески самовыражаться, возможность быть семьянином и возможность быть творцом, — высказался рэпер.

Это не первый раз, когда рэпер интригует поклонников. В другом интервью, отвечая на вопрос о готовности стать мужем, он задал журналисту встречный вопрос: «А с чего вы взяли, что я еще не муж?» При этом артист всегда добавлял, что не хочет ничего подтверждать официально.

