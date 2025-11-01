Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:16

Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной

Рэпер ASAP Rocky косвенно подтвердил в интервью слухи о браке с Рианной

ASAP Rocky и Рианна ASAP Rocky и Рианна Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir/imago-images.de/Global Look Press

Слухи о том, что барбадосская певица Рианна (настоящее имя — Робин Фенти) и рэпер ASAP Rocky (Раким Майерс) тайно поженились, получили новое подтверждение, сообщает Perfect Magazine. Музыкант впервые прямо назвал себя мужем певицы в интервью, намекая на заключение официального брака. Пара начала встречаться в 2020 году, в отношениях у звезд появилось двое детей.

Быть отцом, партнером и любящим мужем в семье — это то, что делает меня по-настоящему счастливым. Вот что меня действительно вдохновляет: возможность творчески самовыражаться, возможность быть семьянином и возможность быть творцом, — высказался рэпер.

Это не первый раз, когда рэпер интригует поклонников. В другом интервью, отвечая на вопрос о готовности стать мужем, он задал журналисту встречный вопрос: «А с чего вы взяли, что я еще не муж?» При этом артист всегда добавлял, что не хочет ничего подтверждать официально.

Ранее Рианна опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, на которой она стоит на балконе в приспущенной длинной шубе без бюстгальтера. Снимок был сделан для рекламной кампании бренда Dior, поэтому в руках звезда держит флакон с парфюмом.

Рианна
рэперы
браки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда изменятся сроки оплаты ЖКУ
Психолог перечислил неочевидные причины хронической усталости
«Терпит неудачу»: Орбан осадил Туска за обострение конфликта на Украине
Диетолог призвал есть рябину с осторожностью
Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка
В Госдуме предупредили Париж о последствиях русофобных заявлений
Раскрыто истинное отношение американцев к Зеленскому
«Панические действия»: генерал о провальной высадке ВСУ под Покровском
Расправившейся с младенцем матери-отравительнице огласили суровый приговор
Раскрыто состояние матери 30 детей после ДТП с грузом для бойцов СВО
Обезглавивший мать мужчина взят под стражу
Однофамильца Кадырова оштрафовали за свастику
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 ноября, фото, видео
Жертва неудавшегося покушения в Казани заступилась за подозреваемого
В СВОП оценили перспективы создания антиукраинского блока в ЕС
В Купянске ликвидировали замкомандира бригады ВСУ
Наследники Джексона тайно приняли меры против его жертв
Во Франции пьяный мужчина несколько часов проходил с пулей после ранения
В США захотели запретить ядерные испытания
В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.