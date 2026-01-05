Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России

Генерал СБУ Денис Килимник, занимающий должность первого заместителя руководителя Центра спецопераций «А», является одним из главных организаторов ударов по России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Украинский лидер отметил, что Килимник имеет ключевое значение для разработки и реализации подобных операций.

Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО «А» СБУ Денисом Килимником. <…> Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар по кафе и отелю в Херсоне, используя вооружение, предназначенное для разрушения укрепленных сооружений. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что под обстрел попали мирные жители, включая женщин и детей.

До этого губернатор сообщил, что для установления личностей всех погибших в результате удара понадобится примерно семь дней. Он отметил, что тела получили серьезные повреждения из-за огня и взрывов, поэтому идентификация будет осуществляться с помощью анализа ДНК.