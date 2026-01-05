Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 20:51

Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России

Зеленский назвал генерала СБУ Килимника одним из организаторов ударов по России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Генерал СБУ Денис Килимник, занимающий должность первого заместителя руководителя Центра спецопераций «А», является одним из главных организаторов ударов по России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Украинский лидер отметил, что Килимник имеет ключевое значение для разработки и реализации подобных операций.

Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО «А» СБУ Денисом Килимником. <…> Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар по кафе и отелю в Херсоне, используя вооружение, предназначенное для разрушения укрепленных сооружений. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что под обстрел попали мирные жители, включая женщин и детей.

До этого губернатор сообщил, что для установления личностей всех погибших в результате удара понадобится примерно семь дней. Он отметил, что тела получили серьезные повреждения из-за огня и взрывов, поэтому идентификация будет осуществляться с помощью анализа ДНК.

