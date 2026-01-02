Стало известно, чем ВСУ ударили по кафе в Хорлах Сальдо: при ударе по Хорлам ВСУ применили средства для уничтожения бункера

Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь применили средства поражения, рассчитанные на уничтожение укрепленного бункера, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, атака была направлена против мирных жителей.

Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера, — написал Сальдо.

Ранее губернатор заявил, что для идентификации всех погибших при ударе ВСУ по Хорлам потребуется около недели. По его словам, тела сильно пострадали от огня и взрывов, поэтому опознание будет проводиться по ДНК-анализу.

Вместе с тем Сальдо сообщил, что трое из пострадавших при атаке на Хорлы скончались в больнице: общее число погибших увеличилось до 28 человек. По его словам, всего в момент удара в кафе находилось более 100 человек.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать беспристрастное и эффективное расследование удара ВСУ по Хорлам. Организация выразила тревогу из-за сообщений о пострадавших среди мирного населения, включая детей, и подняла вопросы о соблюдении международного гуманитарного права.