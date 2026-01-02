Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ Сальдо заявил, что число погибших из-за атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28

Трое человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе в селе Хорлы Херсонской области, скончались в больнице, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Таким образом, общее число жертв налета БПЛА достигло 28 человек.

28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек, — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо говорил, что большинство посетителей кафе в селе Хорлы Херсонской области, пострадавшего от удара Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он уточнил, что личности приезжих пока устанавливаются, а судмедэксперты продолжают идентификацию погибших с помощью анализа ДНК, чтобы в дальнейшем связаться с их родственниками и сообщить о трагедии.

Также Сальдо сообщил, что при ударе ВСУ пострадал гражданин Сербии. Он получил осколочные ранения легкой степени.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма и член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что ночной удар ВСУ по Хорлам 1 января будет рассмотрен международным трибуналом. Он заверил, что все причастные к этому преступлению обязательно понесут наказание.