Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:30

Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ

Сальдо заявил, что число погибших из-за атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Трое человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе в селе Хорлы Херсонской области, скончались в больнице, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Таким образом, общее число жертв налета БПЛА достигло 28 человек.

28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек, — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо говорил, что большинство посетителей кафе в селе Хорлы Херсонской области, пострадавшего от удара Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он уточнил, что личности приезжих пока устанавливаются, а судмедэксперты продолжают идентификацию погибших с помощью анализа ДНК, чтобы в дальнейшем связаться с их родственниками и сообщить о трагедии.

Также Сальдо сообщил, что при ударе ВСУ пострадал гражданин Сербии. Он получил осколочные ранения легкой степени.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма и член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что ночной удар ВСУ по Хорлам 1 января будет рассмотрен международным трибуналом. Он заверил, что все причастные к этому преступлению обязательно понесут наказание.

Владимир Сальдо
Херсонская область
ВСУ
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Минобороны России опровергло сообщения о бомбардировке Харькова
Раскрыто, кем оказалась одна из жертв теракта ВСУ в Хорлах
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео
В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство
Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ на Сумском направлении
«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше
Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции
Сальдо раскрыл, когда будут опознаны все тела жертв теракта в Хорлах
Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире
В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни
Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме
Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин
Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром
Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ
Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе
Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.