Один иностранец пострадал при атаке ВСУ на Хорлы Сальдо: гражданин Сербии пострадал в результате атаки ВСУ на Хорлы

Гражданин Сербии получил легкие ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Хорлы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, озвученной в эфире «Соловьев Live», травмы у пострадавшего являются осколочными.

Среди посетителей кафе был один серб. Наверное, тоже приехал к кому-то в гости. <...> Мне сообщили медики, он обратился в Скадовскую больницу, к счастью, у него обошлось легкими ранениями осколочными, у него сербский паспорт, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма, член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что удар Вооруженных сил Украины по населенному пункту Хорлы, нанесенный в ночь на 1 января, станет предметом рассмотрения трибунала. Он подчеркнул, что ответственные за данное преступление понесут заслуженное наказание.

Кроме того, в пресс-службе посольства Российской Федерации в Гааге заявили, что президент Украины Владимир Зеленский применил военную помощь Нидерландов для удара по гражданским лицам в Хорлах. Там акцентировали, что это убийство носило предумышленный характер, так как беспилотники были нацелены именно на объект, где в новогоднюю ночь собрались люди.