Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 14:53

Один иностранец пострадал при атаке ВСУ на Хорлы

Сальдо: гражданин Сербии пострадал в результате атаки ВСУ на Хорлы

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Гражданин Сербии получил легкие ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Хорлы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, озвученной в эфире «Соловьев Live», травмы у пострадавшего являются осколочными.

Среди посетителей кафе был один серб. Наверное, тоже приехал к кому-то в гости. <...> Мне сообщили медики, он обратился в Скадовскую больницу, к счастью, у него обошлось легкими ранениями осколочными, у него сербский паспорт, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма, член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что удар Вооруженных сил Украины по населенному пункту Хорлы, нанесенный в ночь на 1 января, станет предметом рассмотрения трибунала. Он подчеркнул, что ответственные за данное преступление понесут заслуженное наказание.

Кроме того, в пресс-службе посольства Российской Федерации в Гааге заявили, что президент Украины Владимир Зеленский применил военную помощь Нидерландов для удара по гражданским лицам в Хорлах. Там акцентировали, что это убийство носило предумышленный характер, так как беспилотники были нацелены именно на объект, где в новогоднюю ночь собрались люди.

Сербия
Херсонская область
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл, как украинцы на самом деле относятся к теракту ВСУ в Хорлах
Ирина Шейк опубликовала ультрарусские фото с Нового года в Нью-Йорке
Известная певица провела Новый год на больничной койке
«Сам себя загубил»: экс-футболист рассказал о скрытом потенциале Аршавина
Эрмитаж сделает вход бесплатным по случаю Рождества
Примирение с Бондарчуком, смена фамилии, СВО: как живет Паулина Андреева
Назван способ пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Смертельный инцидент в метро Казани привел к закрытию станций
Останки криптобизнесмена Новака и его жены вернули на родину
Медведев ответил «какому-то парню» из Финляндии после заявления о России
Эрдоган обсудит с Трампом урегулирование конфликта на Украине
«Практически все»: в Херсонской области раскрыли новые детали атаки ВСУ
Выросло число госпитализированных в Крыму пострадавших после атаки в Хорлах
Стало известно, откуда ВСУ запускали ракеты по центру Белгорода
Один иностранец пострадал при атаке ВСУ на Хорлы
Среди посетителей атакованного ВСУ кафе в Хорлах были приезжие
Зеленский предложил Буданову стать новым руководителем его офиса
Погода в Москве в субботу, 3 января: ждать ли сильных снегопадов и ветра
Пострадавшая при атаке на Херсонскую область скончалась в крымской больнице
На Украине осознали масштаб демографического кризиса
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.