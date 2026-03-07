Юношеские и молодежные сборные России по гандболу получили допуск к участию в международных соревнованиях, сообщил РИА Новости председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Совет Международной федерации гандбола (IHF) планировал 27 февраля рассмотреть вопрос о возвращении спортсменов на турниры.

Мы не хотели забегать вперед, но решение принято. Его нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать. Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу. Но по факту решение уже принято — молодежные и юношеские сборные допускаются, — сказал он.

Ранее российский горнолыжник Алексей Бугаев пришел третьим в скоростном спуске на Паралимпиаде. Спортсмен преодолел трассу за 1 минуту 18,94 секунды и завоевал бронзовую медаль. Золото досталось швейцарскому лыжнику Робину Кюшу.

До этого американский аналитик и блогер, бывший член Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано сообщил, что Запад ведет себя «мелочно и по-детски», пытаясь «отменять» Россию, в том числе в спорте. Он заявил, что российские спортсмены должны были получить возможность выступить на прошедшей Олимпиаде в Милане.