Вяльбе назвала инцидент с собакой на ЧР досадным стечением обстоятельств

Инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона на чемпионате России, является досадным стечением обстоятельств, которое было сложно предусмотреть организаторам, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии РИА Новости. По ее словам, такие казусы бывают в разных видах спорта и в разных странах.

Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Еще до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить, — сказала Вяльбе.

В субботу, 7 марта, на трассе во время марафона на 50 км появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидировавшей Арине Кусургашевой, из-за чего та упала и вылетела с трассы. Следовавшая за ней Алина Кудисова также упала и не смогла продолжить гонку.

Ранее Вяльбе заявила, что у нее изначально не было никаких иллюзий относительно выступления российских лыжников на Олимпийских играх в Милане. Она отметила, что спортсменам отвели слишком короткий промежуток времени, чтобы адаптироваться к местному снегу.