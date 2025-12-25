Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:55

Тарасова раскритиковала Плющенко после ЧР по фигурному катанию

Тарасова призвала Плющенко сосредоточиться на тренерской карьере

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости не согласилась с Евгением Плющенко по поводу результатов чемпионата России по фигурного катанию. По ее мнению, экс-спортсмену следует сосредоточиться на тренерской работе со своими подопечными, а не оценивать судейские оценки других.

Не согласна с его мнением. Я думаю, что Женя [Плющенко] сейчас у нас тренер, и пусть он занимается тренерскими делами. Чтобы у него все шло хорошо, и чтобы он тренировал хорошо. Мне кажется, что это серьезный путь, на котором можно себя проявить. А если Женя хочет судить, то он может идти в судейскую коллегию, — сказала Тарасова.

24 декабря Плющенко заявил, что судьям на ЧР стоило ставить более приземленные оценки участником Олимпиады-2026 Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые стали победителями. Также он призвал их больше акцентировать внимание на недочетах спортсменов.

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла. Также первое место заняла и Петросян. Ей удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Татьяна Тарасова
Евгений Плющенко
фигурное катание
чемпионат россии
