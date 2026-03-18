Начинаются настоящие заморозки? Прогноз погоды в Москве на весну 2026 года

На Москву надвигаются настоящие заморозки, однако потом вернется мартовская жара, предупреждают синоптики. Какая погода пришла 18 марта, сколько будет градусов на неделе, чего ждать весной?

Какая погода пришла в Москву к 18 марта

Москва остается на южной периферии циклона и поэтому можно не беспокоиться об осадках, уверен ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Однако уже ночью начнутся заморозки.

«В небе будут проплывать поля высоких облаков, которые не смогут стать причиной дождей и практически не ограничат приток солнечного тепла. Температура воздуха — плюс 10–12 градусов, по области ожидается плюс 8–13. Атмосферное давление будет выше нормы. В четверг без осадков, ночью — минус 2–4, днем — плюс 11–13», — прогнозирует он в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве на неделю и на весну

В марте в Москве была установлена серия температурных рекордов. Гидрометцентр столицы прогнозирует, что аномальная дневная жара в столице продолжится, однако в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температур.

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие ночи температура может падать до минус пяти градусов. Особенно холодные ночи ожидаются на выходных. При этом днем будет очень тепло для марта: до конца недели ожидается, что дневная температура будет выше плюс 10 каждый день и доходить до плюс 13 градусов.

На новой неделе ночи станут теплее: в темное время суток ожидается плюс 2–4 градуса. Научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заверила, что аномальная жара будет царить всю весну.

«Март еще не завершен, но многие уже строят прогнозы на май и начало лета. Модели долгосрочных прогнозов на этот раз единодушны в прогнозах на май и июнь в Москве: температурный режим ожидается на 1–2 градуса выше нормы. В мае средняя температура воздуха ожидается на уровне плюс 14–15 градусов, в июне — плюс 17–19 градусов», — объявила она в своем Telegram-канале.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, аномальная жара

В середине недели в Санкт-Петербурге ожидается небольшое похолодание из-за туманов и облачности, однако потом прогрев вернется, уверен Леус.

«18 марта Северная столица будет ощущать влияние периферии антициклона. Западные ветры принесут к берегам Невы массы холодного воздуха из акватории Финского залива. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, в Ленобласти — плюс 6–11. Атмосферное давление выше нормы. В четверг днем кратковременные дожди, ночью — до плюс 2, днем — плюс 5–7 градусов», — указал синоптик.

Специалисты Foreca прогнозируют, что уже к выходным в Петербурге резко потеплеет и новая неделя начнется с плюс 11 градусов. Ночных заморозков, в отличие от Москвы, не ожидается; температура воздуха будет расти до плюс 4–5 градусов ночью и плюс 13 днем в середине следующей недели.

