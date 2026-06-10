Врачи нашли зуб и волосы в яичнике 28-летней россиянки Акушеры-гинекологи удалили зуб из яичника девушки в больнице Татарстана

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию, удалив из яичника 28-летней пациентки зуб в составе дермоидной кисты, сообщили в пресс-службе медучреждения. Доброкачественное образование у пациентки выявили во время профилактического осмотра.

Девушке провели операцию лапароскопическим методом. Этот подход позволил сократить время вмешательства и ускорить процесс восстановления. Операция заняла всего 30 минут. По словам акушера-гинеколога Розы Тураевой, в 6-сантиметровой кисте помимо зуба также находились волосы и жировая ткань.

Дермоидные кисты формируются на этапе эмбрионального развития и могут содержать различные ткани организма. Их формирование происходит, когда клетки, способные развиваться в разные типы тканей, остаются в нетипичном месте и продолжают расти после рождения.

Ранее сообщалось, что россиянка потеряла семь литров крови и едва не погибла во время седьмых родов. Операция, которая длилась пять часов, завершилась удачно: врачи смогли спасти как ее, так и новорожденного.

До этого акушер-гинеколог, репродуктолог и эндокринолог Софья Мелкомян заявила, что во время процедуры ЭКО можно снизить количество генетических поломок. Она отметила, что с возрастом у мужчин растут шансы на зачатие детей с нарушениями.