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10 июня 2026 в 18:42

«Должно быть подлинным»: раскрыт секрет нового спектакля «Анна Каренина»

Режиссер Бикбаев: для «Анны Карениной» создали колье с настоящими камнями

Дмитрий Бикбаев Дмитрий Бикбаев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В новом спектакле «Анна Каренина» главная героиня предстанет в колье из настоящих драгоценных камней, сообщил NEWS.ru на премьере постановки режиссер и художественный руководитель театра на Покровке Дмитрий Бикбаев. По его словам, украшение-трансформер, которое можно носить как брошь, создали отечественные ювелиры.

Колье «Анна» было создано специально для нашего спектакля. Оно носит такое название. Это колье, которое создали наши замечательные отечественные ювелиры, и вот наши актриса будет в нем работать, премьерный показ. Это особенное колье, оно из драгоценных камней, оно является трансформером, его можно использовать как брошку. В общем-то мне показалось, что в этом есть красивая история, что все должно быть подлинным, — сообщил Бикбаев.

Ранее стало известно, что на основной сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина 17, 18 и 19 сентября состоится премьера спектакля «Опера нищих». По сюжету, пока весь Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки‑нож женится на Полли Пичем, дочери предводителя городских нищих. Узнав об этом, мистер Пичем приходит в ярость и хочет сдать бандита властям. Однако оказывается, что Мэкки‑нож дружит с шерифом.

Культура
Анна Каренина
драгоценные камни
спектакли
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