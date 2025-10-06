Легойда объяснил связь между «Анной Карениной» и цензурой

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью NEWS.ru назвал «сложным» вопрос государственной цензуры художественных произведений. В качестве примера он привел роман писателя Льва Толстого «Анна Каренина», который невозможно подвергнуть цензурному вмешательству.

Вот «Анна Каренина» какие ценности пропагандирует? А это одно из гениальнейших произведений русской литературы, читаешь половину первой страницы и понимаешь, писал гений… Перечитайте «Анну Каренину», она стоит года обучения на психфаке, — отметил Легойда.

Он добавил, что государственное регулирование художественного медиапространства в определенной мере должно присутствовать. Однако и система запретов, по мнению собеседника, вряд ли даст нужный результат.

Мы много говорим о традиционных ценностях, при этом медиаполе насыщено такими вещами, которые в том числе дети и подростки видеть не должны. Не регулировать это нельзя, с одной стороны. С другой, система запретов, отдельно взятая, никогда не даст нужной эффективности… Сложный вопрос, — резюмировал собеседник.

Ранее на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском, Легойда напомнил о важных качествах человека — совести и возможности испытывать стыд. Он уточнил, что понятие «человек» не сводится только к интеллектуальным способностями,

Также он вспомнил о писателях Владимире Набокове и Данте Алигьери. Говоря об истинном предназначении и цели художников, Легойда заявил, что произведения должны приводить человека к пониманию счастья.