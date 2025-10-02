«Во всем проигрываем»: в РПЦ высказались об искусственном интеллекте Легойда: человек не сводится к интеллектуальным способностям, в отличие от ИИ

Человек не сводится к своим интеллектуальным способностями, в отличие от искусственного интеллекта, заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Как передает корреспондент NEWS.ru, на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском он напомнил о других важных качествах — совести и возможности испытывать стыд.

Человек измеряется не интеллектуальным своим багажом, а тем, есть ли у него совесть, способен ли он испытывать стыд. Тогда, когда на него никто не смотрит — неочевидная для современного человека вещь, ведь многие скажут: «Никто же не видел, как я сделал гадость», — поделился размышлениями Легойда.

Он также упомянул фразу «В этом году нейросеть не смогла поступить в физтех, но скоро она все равно поступит». По его словам, кажется, будто человек проигрывает искусственному интеллекту.

В шахматы мы уже проигрываем, <...>, во всем проигрываем. И почему-то у нас человек сводится к умению играть в шахматы, поступать в институт и прочее. Человек — это не только его интеллектуальные способности. В физтех очень немного людей может поступить, но те, кто не может поступить, — тоже люди, — обратил внимание он.

Ранее Легойда отмечал, что детских фильмов как таковых не бывает, потому что не каждый ребенок от шести до восьми лет будет эти смыслы считывать осознанно. Он пояснил, что такие мультфильм «Серафима» создавался для всех возрастов.