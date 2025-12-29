Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:02

Путин подписал закон о введении Дня памяти жертв геноцида советского народа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

В России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и заложил правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, — говорится в документе.

Законопроект изначально предложили парламентарии от партии «Единая Россия» Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Депутаты внесли изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Авторы инициативы объяснили выбор даты историческим контекстом. 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, ставший первым официальным документом, зафиксировавшим целенаправленную политику нацистов и их союзников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо выставить счет тем, кто виновен в геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. По его словам, ответственные должны осознавать, что за ними закреплен долг.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
законы
памятные даты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.