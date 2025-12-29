Путин подписал закон о введении Дня памяти жертв геноцида советского народа

В России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и заложил правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, — говорится в документе.

Законопроект изначально предложили парламентарии от партии «Единая Россия» Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Депутаты внесли изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Авторы инициативы объяснили выбор даты историческим контекстом. 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, ставший первым официальным документом, зафиксировавшим целенаправленную политику нацистов и их союзников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо выставить счет тем, кто виновен в геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. По его словам, ответственные должны осознавать, что за ними закреплен долг.