Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:51

Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов

Лукашенко: Белоруссия должна выставить счет всем виновным в геноциде народа

Александр Лукашенко
Белоруссии необходимо выставить счет тем, кто виновен в геноциде народа в годы Великой Отечественной войны, заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с новым генпрокурором Дмитрием Горой. По его словам, которые приводит БелТА, ответственные должны осознавать, что за ними закреплен долг.

Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид — NEWS.ru) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент республики заявил, что Китай является вторым по значимости торговым партнером Белоруссии после России. Он отметил, что КНР сегодня — абсолютный лидер в мире и к этой древней цивилизации нужно относиться соответственно.

Также Лукашенко сообщил, что российская контрразведка проинформировала его о прослушке США его телефона и ближайшего окружения. При этом, по словам белорусского лидера, телефонная связь в его резиденции имеет защиту от прослушивания разговоров.

