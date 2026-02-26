Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства Путин: Москва и Минск сделают все для безопасности Союзного государства

Москва и Минск продолжат совместные усилия по защите Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Глава страны выразил уверенность, что обе стороны сделают все необходимое для обеспечения безопасности объединения, передает ТАСС.

Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами, — сказал глава государства.

По словам Путина, надежный фундамент отношений Москвы и Минска обеспечивает межгосударственный Договор о гарантиях безопасности, вступивший в силу в 2025 году. Российский лидер подчеркнул, что этот документ играет ключевую роль в защите обеих стран.

Ранее Путин заявил, что граждане России и Белоруссии пользуются равными правами в обеих странах. Президент указал, что гражданам двух стран гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства.