Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 15:35

Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства

Путин: Москва и Минск сделают все для безопасности Союзного государства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва и Минск продолжат совместные усилия по защите Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Глава страны выразил уверенность, что обе стороны сделают все необходимое для обеспечения безопасности объединения, передает ТАСС.

Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами, — сказал глава государства.

По словам Путина, надежный фундамент отношений Москвы и Минска обеспечивает межгосударственный Договор о гарантиях безопасности, вступивший в силу в 2025 году. Российский лидер подчеркнул, что этот документ играет ключевую роль в защите обеих стран.

Ранее Путин заявил, что граждане России и Белоруссии пользуются равными правами в обеих странах. Президент указал, что гражданам двух стран гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства.

Владимир Путин
Россия
Белоруссия
Александр Лукашенко
Союзное государство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва работает над исполнением договоренностей в связи с катастрофой AZAL
Певица Лель рассказала о планах на путешествия
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.