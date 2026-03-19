Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты МЧС: Россия направила 29 тонн гуманитарной помощи в Мозамбик

Специальный самолет Ил-76 МЧС РФ совершил рейс в Мозамбик, доставив почти 29 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о продуктах питания, предметах первой необходимости, палатках и одеялах для жителей регионов, пострадавших от наводнения.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Глава РФ попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы. По словам дипломата, в рамках взаимодействия с ООН РФ ежегодно выделяет как минимум $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей нуждающихся государств.