19 марта 2026 в 16:19

Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты

МЧС: Россия направила 29 тонн гуманитарной помощи в Мозамбик

Разгрузка гуманитарной помощи для населения Республики Мозамбик Фото: mchs.gov.ru
Специальный самолет Ил-76 МЧС РФ совершил рейс в Мозамбик, доставив почти 29 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о продуктах питания, предметах первой необходимости, палатках и одеялах для жителей регионов, пострадавших от наводнения.

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Республики Мозамбик. Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил в африканскую республику гуманитарный груз общей массой порядка 29 тонн, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Глава РФ попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы. По словам дипломата, в рамках взаимодействия с ООН РФ ежегодно выделяет как минимум $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей нуждающихся государств.

МЧС
гуманитарная помощь
мозамбик
наводнения
