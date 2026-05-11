В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране Белоруссия окажет гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану

Власти Белоруссии окажут Кубе, Мозамбику и Ирану гуманитарную помощь в виде поставки продовольственных товаров, передает пресс-служба правительства республики. Также речь идет о поставках медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал соответствующее согласие, передает БелТА.

Советом министров принято решение об оказании Республике Куба, Республике Мозамбик и Исламской Республике Иран гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы. В частности, по словам дипломата, в рамках взаимодействия с Организацией Объединенных Наций российские власти ежегодно выделяют как минимум $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей соответствующих нуждающихся государств.