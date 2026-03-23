Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки Зеленский встретился с президентом Мозамбика и обсудил поставки газа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. В Telegram-канале он написал, что на переговорах обсуждались в том числе поставки газа на Украину.

Обсудили возможности поставок газа на Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов, — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинцев поразил резкий рост цен на топливо после выходных. Известно, что цена за литр дизеля увеличилась до 85,90–90 грн (около 170 руб.). Также цена за 95-й бензин выросла до 73,90–78,99 грн (141–150 руб.), за газ — 46,98 грн/л (89,7 руб.).

До этого экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил об угрозе голодомора на Украине из-за роста цен на нефть, который может привести к банкротству мелких фермеров. По его словам, Украина закупает нефтепродукты у Европы, что негативно влияет на посевную кампанию. Высокие затраты на топливо и нехватка удобрений делают кредиты невыгодными. Поставки из России и Персидского залива заблокированы, что усиливает угрозу.