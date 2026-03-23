Украинцев шокировали взлетевшие цены на топливо Цены на топливо выросли на Украине после выходных

Украинцев поразил резкий рост цен на топливо после выходных, сообщает издание «Страна.ua». Известно, что цена за литр дизеля увеличилась до 85,90–90 грн (около 170 руб.). На некоторых заправках стоимость одного литра составила 100 грн (191 руб.).

Также цена за 95-й бензин выросла до 73,90–78,99 грн (141–150 руб.), за премиальный 100-й — до 84,99 грн (162 руб.). Повысилась цена на газ — 46,98 грн/л (89,7 руб.).

Ранее в Киеве был зафиксирован рекордный рост цен на гречку на фоне возникшего дефицита. Согласно источнику, стоимость килограмма крупы в украинской столице достигла 80 грн (около 151 руб.).

До этого экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил об угрозе голодомора на Украине из-за роста цен на нефть, который может привести к банкротству мелких фермеров. По его словам, Украина закупает нефтепродукты у Европы, что негативно влияет на посевную кампанию. Высокие затраты на топливо и нехватка удобрений делают кредиты невыгодными. Поставки из России и Персидского залива заблокированы, что усиливает угрозу.