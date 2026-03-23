23 марта 2026 в 10:39

Украинцев шокировали взлетевшие цены на топливо

Цены на топливо выросли на Украине после выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинцев поразил резкий рост цен на топливо после выходных, сообщает издание «Страна.ua». Известно, что цена за литр дизеля увеличилась до 85,90–90 грн (около 170 руб.). На некоторых заправках стоимость одного литра составила 100 грн (191 руб.).

Также цена за 95-й бензин выросла до 73,90–78,99 грн (141–150 руб.), за премиальный 100-й — до 84,99 грн (162 руб.). Повысилась цена на газ — 46,98 грн/л (89,7 руб.).

Ранее в Киеве был зафиксирован рекордный рост цен на гречку на фоне возникшего дефицита. Согласно источнику, стоимость килограмма крупы в украинской столице достигла 80 грн (около 151 руб.).

До этого экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил об угрозе голодомора на Украине из-за роста цен на нефть, который может привести к банкротству мелких фермеров. По его словам, Украина закупает нефтепродукты у Европы, что негативно влияет на посевную кампанию. Высокие затраты на топливо и нехватка удобрений делают кредиты невыгодными. Поставки из России и Персидского залива заблокированы, что усиливает угрозу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Виновником смертельного пожара в Москве стал известный циркач
В российском регионе зафиксировали очаги бешенства
Страшные кадры с кровавой аварией в аэропорту опубликовали в Сети
Росавиация закрыла небо над Казанью
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

